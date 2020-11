Nerea cambia de estilo y demuestra su poderío cantando ‘Aún no te has ido’ en Idol Kids

Para esta gran semifinal del programa, Nerea ha querido arriesgarse y cambiar el registro para “sorprender”, por lo que se ha puesto muy nerviosa en los ensayos. En esta gala decisiva (sólo queda una semifinal para la gran final del programa) ha hecho una versión de ‘Aún no te has ido’ con la que ha dejado impresionados al público y al jurado. Sin embargo, no ha conseguido superar el 88,2% de puntuación que necesitaba para colarse en el ranking final.