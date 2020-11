Laura Gibert arriesga con un tema de Rihanna pero no convence al jurado: "Estabas fuera de la canción"

Una de las grandes voces que han llegado hasta esta tercera y última semifinal de 'Idol Kids' es la de Laura Gibert. La joven ha vuelto a dedicarle su actuación a su madre, que falleció hace dos años y que, según ella, siempre la acompaña en el escenario, y también a su padre, que hoy no ha podido estar presente entre el píublico. Para su actuación, Laura ha arriesgado con un tema de Rihanna pero la jugada no le ha salido bien: el jurado ha dicho que no ha conseguido "meterse en la canción" y no ha pasado a la semifinal del programa.