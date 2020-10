Mara viene de Jerez y tenía muchos nervios por actuar delante de Isabel Pantoja . No solo por lo que le imponía la tonadillera, sino porque ella sabía algo que la cantante desconocía.

"Antes de empezar, quiero decirte que tú eres mi familia", decía antes de empezar a cantar. El público aplaudía ante las palabras de Mara considerando que era un gesto de cariño. Isabel por su parte bromeaba: "No me vayan a sacar otra hija, que me sacaron en su día a mi Anabel, que es mi sobrina".