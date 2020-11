Todos alucinan con Sandra: pasa de cantar una canción de Disney a rapear con tan solo 8 años

"Cuando transmites lo que transmites, una energía y locura maravillosa, me has emocionado de corazón . Porque eres muy pequeñita y haces las cosas de manera tremenda", le dijo Carlos Jean en la valoración.

Y es que no solo él alucinaba con el arte de Sandra, sino también Isabel Pantoja : "Te veo con ocho años tan pequeñita, con esa voz, cómo has subido de tono tan fácilmente, de verdad te doy mi enhorabuena. Y ojalá te voten muy alto".

Por su parte, Edurne se declaraba "fan". "Me encanta el desparpajo que tienes. A pesar de lo pequeñita que eres tienes mucho por aprender pero no es fácil lo que acabas de hacer. Son muchas cosas que para ser tan pequeñita lo has hecho muy bien y tienes que estar muy contenta", le dijo.