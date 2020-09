Un equipo de investigadores de Reino Unido y Estados Unidos ha conseguido crear una combinación de enzimas que puede digerir el plástico seis veces más rápido, según se publica en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Los investigadores, que son los mismos que rediseñaron la enzima PETasa, que se alimenta de plástico, han mezclado una segunda enzima, llamada MHETasa, que habita en la basura y se alimenta de botellas de plástico.