El cantante ha difundido un comunicado a través de sus redes donde expresa su "profundo pesar" ante las acusaciones de abuso sexual

Julio Iglesias y las tres razones para denunciarlo por agresión sexual, según las dos exempleadas

Julio Iglesias, por fin, da su versión sobre las acusaciones de abusos sexuales de dos de sus extrabajadoras. El cantante ha roto su silencio, tras la publicación de una investigación periodística que habla del supuesto trato denigrante que daba a sus empleadas, ha difundido un comunicado en redes sociales asegurando que "son absolutamente falsas".

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, asegura en el mensaje.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, se lee en el texto que sella con su firma.

El abogado que defenderá a Julio Iglesias en un caso bajo secreto de sumario

El comunicado le sigue a la información sobre el abogado elegido para ejercer su defensa, José Antonio Choclán, un reconocido letrado que ha representado a Cristiano Ronaldo, Víctor de Aldama, Rita Barberá, entre otros.

El letrado asumirá la defensa del cantante que el pasado 5 de enero fue denunciado por dos de sus exempleadas por presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021. Las dos mujeres, representadas por la organización Women's Link, han denunciado ante la Audiencia Nacional los supuestos hechos que habrían ocurrido en las mansiones que Iglesias tiene en Bahamas, República Dominicana.

Hasta ahora el cantante no había querido hacer declaraciones a los medios y se había limitado a declarar a la revista 'Hola' que "todo se va a aclarar".

Una investigación periodística de ElDiario y Univisión han destapado lo que supuestamente ocurría a las empleadas contratadas por Julio Iglesias, que lo acusan de humillaciones, coacciones, tocamientos y penetraciones sin consentimiento, entre otras. El caso, ahora en manos de la Fiscalía, aún no ha llegado a judicializarse permanece bajo secreto de sumario.