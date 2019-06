WWF coloca esculturas en las aguas de Lanzarote para protestar por los plásticos en los océanos

De la supervivencia de los océanos depende nuestra propia existencia. Unos océanos cada vez más amenazados por los plásticos que usamos en exceso. Ocho toneladas de plásticos terminan en los océanos cada año. De no tomar soluciones drásticas y urgentes, en el 2050 en las aguas de los océanos habrá más plásticos que peces.

Según un informe del Parlamento europeo, en 2050 podría haber más restos plásticos que peces en los mares y océanos. Una amenaza que no deja de crecer pero que no es la única en el gran regulador del clima del planeta: también lo son los vertidos tóxicos ilegales y el calentamiento global que no sólo derrite los polos, sino que vuelve más ácido el mar y que, además de acabar con múltiples especies, ha destrozado ya el 35% de los corales, su principal termómetro.