El jefe de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido en las últimas horas que la guerra con Rusia "está a nuestras puertas" y ha instado a los aliados europeos a prepararse para la acción desde "ahora" o correr el riesgo de enfrentar un conflicto de la escala que "sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos". En un acto este jueves en Berlín, Rutte ha señalado que muchos miembros de la OTAN seguían "silenciosamente complacientes" ante la amenaza planteada por Moscú y ha insistido en que Europa debe aumentar urgentemente el gasto de defensa y la producción de armas para disuadir a Vladimir Putin.

"Somos el próximo objetivo de Rusia", ha dicho. "Me temo que muchos se muestran discretamente complacientes. Demasiados no perciben la urgencia. Y muchos creen que el tiempo está de nuestra parte. No es así. Es hora de actuar. El conflicto está a la vuelta de la esquina. Rusia ha devuelto la guerra a Europa. Y debemos estar preparados", ha añadido.

Rutte afirma que Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN dentro de cinco años y subraya que, sin una inversión inmediata, Europa podría encontrarse luchando en una guerra que recordaría las catástrofes del siglo XX que devastaron el continente.

Volodímir Zelenski mantiene conversaciones de urgencia con líderes de una treintena de países

Estas advertencias se producen mientras Volodímir Zelenski mantiene conversaciones de urgencia con líderes de una treintena de países que apoyan la búsqueda de unas condiciones de paz aceptables para Kiev. A la reunión, convocada con premura por la presión ejercida por Donald Trump para acelerar un acuerdo, debían sumarse por videoconferencia los mandatarios de Alemania, Reino Unido y Francia, dentro de la llamada “coalición de los dispuestos”.

En paralelo, los gobiernos europeos tratan de influir en el desarrollo de las negociaciones, convencidas de que su seguridad depende del desenlace. El presidente estadounidense aseguró que él y varios líderes europeos discutieron las propuestas “en términos muy firmes”, y apuntó que Zelenski debe ser realista ante un posible plan de paz que incluiría la cesión de territorio a Rusia, aunque sin aportar detalles. Estos plazos impulsados por Washington se han ido agotando sin avances concretos.

Mientras tanto, Moscú intenta mostrar su disposición a cooperar para evitar nuevas sanciones. Sergei Lavrov afirmó que Rusia ha remitido a Washington “propuestas adicionales relativas a las garantías de seguridad colectiva”, aunque sin precisarlas. A la vez, Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques con drones, obligando a cerrar temporalmente aeropuertos en Moscú y otras ciudades. Este episodio, interpretado como una muestra de la capacidad ucraniana de golpear en el interior de Rusia, coincide con un momento que los líderes europeos consideran decisivo. Zelenski anunció que la próxima semana mantendrá contactos bilaterales con distintos países europeos para coordinar posiciones. "Ucrania está trabajando con rapidez", afirmó.