Comienza la venta de entradas general para 'LUX TOUR'

Rosalía lanza su venta general de entradas para la gira de conciertos de 'LUX TOUR' este jueves 11 de diciembre

Así es el atípico escenario de Rosalía para su 'LUX TOUR': cuenta con un escenario B, importante al comprar una entrada u otra

El calendario marca el 11 de diciembre y los fans y los seguidores de Rosalía ya están preparados para el gran día: la venta general de las entradas para su gira de conciertos 'LUX TOUR'. Tras una jornada de martes en la que la preventas de entrada fue un auténtico éxito y los boletos volaron en tan solo unos minutos, Rosalía ha puesto a disposición de sus seguidores la venta general este jueves 11 de diciembre.

Desde Ticketmaster, distribuidora oficial de entradas, han querido compartir una serie de consejos para todos aquellos que accedan tanto a la preventa como a la venta general de entradas.

Para que no se desate la tensión, los usuarios que deseen entradas deberán acceder 30 minutos antes a la cola virtual.

antes a la cola virtual. Se deberá entrar a través de un solo navegador y dispositivo ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada.

ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada. Bajo ningún concepto se recomienda refrescar la página. Una vez hayas accedido a la cola virtual, deberás permanecer en la pestaña de acceso sin refrescar la página de tu navegador ya que si decides actualizar perderás tu posición y volverás al final de la cola.

En resumen, este 11 de diciembre todo aquel que no pudo conseguir una entrada para los conciertos de la artista catalana tendrá una segunda oportunidad. Entrando en la web de Ticketmaster o LiveNation y accediendo a la sala de espera antes de las 09:30 horas.