Se abre la venta general de los conciertos de Rosalía en 2026: colapso para conseguir entradas en Madrid y Barcelona
Rosalía lanza su venta general de entradas para la gira de conciertos de 'LUX TOUR' este jueves 11 de diciembre
Así es el atípico escenario de Rosalía para su 'LUX TOUR': cuenta con un escenario B, importante al comprar una entrada u otra
El calendario marca el 11 de diciembre y los fans y los seguidores de Rosalía ya están preparados para el gran día: la venta general de las entradas para su gira de conciertos 'LUX TOUR'. Tras una jornada de martes en la que la preventas de entrada fue un auténtico éxito y los boletos volaron en tan solo unos minutos, Rosalía ha puesto a disposición de sus seguidores la venta general este jueves 11 de diciembre.
Desde Ticketmaster, distribuidora oficial de entradas, han querido compartir una serie de consejos para todos aquellos que accedan tanto a la preventa como a la venta general de entradas.
- Para que no se desate la tensión, los usuarios que deseen entradas deberán acceder 30 minutos antes a la cola virtual.
- Se deberá entrar a través de un solo navegador y dispositivo ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada.
- Bajo ningún concepto se recomienda refrescar la página. Una vez hayas accedido a la cola virtual, deberás permanecer en la pestaña de acceso sin refrescar la página de tu navegador ya que si decides actualizar perderás tu posición y volverás al final de la cola.
En resumen, este 11 de diciembre todo aquel que no pudo conseguir una entrada para los conciertos de la artista catalana tendrá una segunda oportunidad. Entrando en la web de Ticketmaster o LiveNation y accediendo a la sala de espera antes de las 09:30 horas.
Comienza la venta de entradas general para 'LUX TOUR'
Arranca la venta general de entradas para la gira de conciertos 'LUX TOUR' de Rosalía.
Últimos 10 minutos de la cola virtual
Los fans se preparan estos últimos diez minutos para poder acceder a la venta de entradas general.
Arranca la cola virtual para la venta de entradas general de 'LUX TOUR'
La cola virtual para la venta de entradas general de 'LUX TOUR' ha arrancado a las 09:30 horas de la mañana. Durante esta media hora, los fans podrán ir accediendo a la cola virtual. Será a las 10:00 horas cuando dé comienzo la venta general de entradas.
Los obispos españoles premian a Rosalía por 'Lux'
El jurado designado por la Comisión para las Comunicaciones Sociales (CECS) de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha galardonado a la cantante Rosalía, por su último álbum 'Lux', con sus Premios ¡Bravo! 2025.
Con estos premios, la CECS reconoce "por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos".
La gira mundial de Rosalía dispara las búsquedas de viajes en eDreams antes de la venta de entradas
El anuncio de la gira mundial 'Lux Tour 2026' de Rosalía ha disparado las búsquedas globales a ciudades como Milán (+140%), Colonia (+91%), Zúrich (+39%) o Lyon (35%) en eDreams, coincidiendo con las fechas de sus conciertos para el próximo año, a pocos días antes de que las entradas salgan a la venta.
En Madrid, donde la cantante catalana actuará en plena Semana Santa, las búsquedas también se aceleran con un crecimiento cercano al 60%, impulsado por la combinación de vacaciones y concierto. En el caso de los viajeros españoles, destinos como Lisboa (+209%), Berlín (+183%) o Barcelona (+140%) hasta triplican las búsquedas en comparación a las mismas fechas de 2025. También crecen las ciudades de Londres (+93%), París (+90%) o Milán (+85%).
Los detalles que se han filtrado sobre los conciertos
En las redes sociales se han filtrado algunos detalles que podrán conseguir todos aquellos que compren el pack VIP.
Al parecer, Rosalía regalará a los fans que se gasten más dinero en sus entradas varios recuerdos del 'LUX Tour' entre los que se encuentra una agenda con candado y una exclusiva nota escrita por Rosalía, un velo de encaje con el que se hará un guiño a toda la estética que sigue la artista en este nuevo disco, un rosario y una cámara desechable para poder inmortalizar momentos claves del concierto.
La pista de los conciertos de Roslaía, dividida en cuatro secciones
Ticketmaster, la distribuidora oficial de entradas, ha facilitado el plano para los conciertos de la catalana en la capital de España, donde se puede ver esos dos escenarios diferentes, que dejarán la pista dividida en cuatro secciones.
Asimismo, también ha proporcionado la misma información para Barcelona, donde también se aprecia ese doble escenario. Además, en otros planos de escenarios fuera de España, como en el caso de México o Londres, se ve mucha más clara la idea de la artista catalana con el escenario en forma de cruz o de catedral.
El escenario de 'LUX TOUR'
En primer lugar, se habla de que habrá un escenario con una estructura inspirada en una catedral, donde no faltarán las referencias religiosas y simbólicas, al igual que en el propio disco. Además, en los diferentes planos de los escenarios donde va a actuar, se puede ver un escenario principal y un 'escenario B'. Al haber esta doble escenografía, la posición en la sala no será neutra: dependiendo de dónde te ubiques, tendrás una perspectiva distinta del montaje y del espectáculo en cada parte del concierto.
Rosalía ofrece solo ocho conciertos en España
'LUX TOUR', que arrancará el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, ofrecerá cuatro conciertos en la capital y contará después con otros cuatro 'shows' en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Según las fechas de la gira anunciada por la cantante barcelonesa, las otras fechas de la gira de 'LUX' en la capital española serán el 1, 3 y 4 de abril, mientras que en la ciudad condal recalará los días 13, 15, 17 y 18 de abril.
Consejos para acceder a la venta de entradas
Ticketmaster ha compartido una serie de consejos para todos aquellos que accedan tanto a la preventa como a la venta general de entradas.
Para que no se desate la tensión, los usuarios que deseen entradas deberán acceder 30 minutos antes a la cola virtual.
- Se deberá entrar a través de un solo navegador y dispositivo ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada.
- Bajo ningún concepto se recomienda refrescar la página. Una vez hayas accedido a la cola virtual, deberás permanecer en la pestaña de acceso sin refrescar la página de tu navegador ya que si decides actualizar perderás tu posición y volverás al final de la cola.
Máxima expectación por la gira tras el éxito de su disco 'LUX'
La expectación es máxima en torno a esta gira, que viene precedida por la acogida de 'LUX', un éxito de crítica (medios como Rolling Stone lo han considerado uno de los mejores álbumes del año) como de público, después de tres semanas reinando en España y de haber alcanzado el número 1 global en Spotify tras su estreno.
Rosalía recorre el mundo con su gira 'LUX TOUR'
La gira, de carácter internacional, se estrenará en realidad el 16 de marzo en Francia, concretamente en la ciudad de Lyon, antes de viajar al Accor Arena de París los días 18 y 20 de marzo, al Hallenstadion de Zürich (Suiza)el 22 de marzo y al Unipol Forum de Milán, en Italia, el 25 de marzo.
Según consta en la web de Rosalía, entre Madrid y Barcelona ofrecerá también dos fechas en el MEO Arena de Lisboa los días 8 y 9 de abril y, posteriormente, recalará en ciudades europeas como Ámsterdam (Ziggo Dome, 22 de abril), Berlín (Uber Arena, 1 de mayo) y Londres (The O2, 5 de mayo).
Cerca del verano saltará al otro lado del Atlántico, con 9 conciertos primero entre EE.UU. y Canadá, y a partir del 16 de julio iniciará en Bogotá su periplo latinoamericano, con citas en puntos como Santiago de Chile (25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto) o México (24 y 26 d agosto), entre muchas otras.