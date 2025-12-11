La actriz conocida por ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, ha fallecido a los 60 años

Según fuentes cercanas, la actriz parecía haber presentido su muerte

La actriz Wenne Alton Davis, conocida por sus papeles en proyectos como ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, ‘Girls5eva’ y ‘New Amsterdam’, ha fallecido a los 60 años tras ser atropellada.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por las autoridades de Nueva York y el agente de la artista, Jamie Harris. Su representante aseguró que ella sentía “un gran amor” por dicha ciudad, “por la actuación” y, sobre todo, “por su familia y su círculo cercano de amigos”.

El momento de los hechos

El Departamento de Policía de ‘La Gran Manzana’ comunicó que la actriz fue arrollada por un automóvil poco antes de las 21:00 horas del lunes 8 de diciembre, mientras cruzaba la avenida.

Al volante del vehículo, un Cadillac XT6 negro de 2023, iba un hombre de 61 años, quien giró a la izquierda en la intersección de la calle 53 Oeste y Broadway en Midtown Manhattan, encontrando y golpeando a la intérprete de muerte.

“Ella sufrió traumatismos graves en la cabeza y el cuerpo”, detalló la dependencia en un comunicado. “Los servicios de emergencia acudieron al lugar y la trasladaron al Hospital Mount Sinai West, donde se certificó su deceso”, añadieron.

Se dio a conocer que el conductor permaneció después en el lugar del incidente y que no resultó herido.

“Por el momento no se ha detenido a nadie y la investigación sigue en curso a cargo de la Brigada de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras”, expusieron.

¿La actriz presentía su muerte?

Edward Reynoso, vecino y amigo de la artista, conversó con New York Daily News, sobre la última interacción que tuvieron, justo el mismo día del percance fatal.

Durante la conversación, Reynoso declaró que ella le dijo, “te quiero, te aprecio”, lo que: “Fue muy extraño para mí porque sentí que se estaba despidiendo. Ahora que esto sucedió, todo me parece muy raro”.

Según él, la estrella siempre le enviaba un mensaje cuando estaba a punto de irse o volver a casa, y se preocupó por ella cuando no recibió uno aquella noche.

¿Quién era Wenne Alton Davis?

Wendy Davis, su nombre real, nació el 18 de octubre de 1965 en Durham, Carolina del Norte. Arribó a Nueva York a finales de sus veintes y se dedicó al monólogo cómico antes de ser actriz.

A lo largo de su carrera apareció en ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, (serie por la que se dio a conocer) ‘Blindspot’, ‘The Normal Heart’, ‘Girls5eva’, ‘New Amsterdam’ y ‘Rescue Me’, entre muchas otras series.