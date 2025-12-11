Así es el anuncio de Navidad de Campofrío 2025: un debate sobre la polarización con un reparto sorprendente

Este jueves 11 de diciembre, la empresa ha lanzado su popular campaña navideña, que ya se ha convertido en un clásico de estas fechas

El emotivo anuncio de Campofrío de 2024: un homenaje a nuestros iconos con dos sorpresas en el reparto

Los anuncios navideños de Campofrío se han convertido en un clásico imprescindible de estas fechas, hasta el punto de que cada año generan expectación antes incluso de su estreno, que ha tenido lugar este jueves 11 de diciembre.

Este 2025, la empresa ha bautizado su campaña 'Polarizados', en la que tratan la polarización desde el humor junto a grandes protagonistas como Carmen Machi, Pepón Nieto, Ana Rosa Quintana, Ana Rivero -taquígrafa del Congreso de los Diputados de España-, Salva Reina, Javi Hoyos o Cristina Pardo, entre otros.

"Llegamos a la Navidad más polarizada de nuestra historia", aseveran en el anuncio, en el que aparece un sorprendente reparto de lo más selecto para hablar de este fenómeno por el cual la opinión pública sobre un tema se divide en dos extremos opuestos y que, este año, ha ido 'in crescendo' en el mundo de la política.

"Algunos expertos consideran los niveles de polarización como una pandemia", cuentan en la campaña, que a lo largo de casi 3 minutos intenta reflejar este concepto con ejemplos claros. Ir al médico para "medirse los niveles de polarización", dos niñas discutiendo por quién es el "mejor chico" de la clase, desplazarse a un bar para "insultar un rato" y completar "el anillo de polarización para cumplir el objetivo" y llegar al 100% de estar polarizado...

"Esto de estar polarizados es más contagioso de lo que parecía. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que no nos deja disfrutar. Aquí hemos sido siempre muy de disfrutar todos", manifiesta Machi; una opinión con la que están "de acuerdo" el resto de rostros conocidos que participan en 'Polarizados'.

El anuncio concluye con un mensaje claro: "Hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante: nos necesitamos como el comer. Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar la vida".

Cabe destacar que el término polarización fue elegido palabra del año por la Fundéu en el 2023 por "su gran presencia en los medios de comunicación y la evolución del significado que ha experimentado".

Los anuncios de Campofrío

Parte de lo mítico de sus campañas se basa en reunir a rostros conocidos como cómicos, actores, cantantes o personajes populares en historias que apelan a la convivencia, a la reconciliación y a la defensa del sentido del humor como rasgo distintivo de la cultura.

De este modo, sus anuncios no se limitan a vender su producto: buscan contar algo que genere conversación y que emocione.

No es extraño que muchos terminen convirtiéndose en virales y que se recuerden durante años, como ocurrió con el del año pasado, en el que participó Rody Aragón, quien interpreta a su padre Fofó, utilizando el mismo sombrero y camiseta que éste utilizó en sus últimas actuaciones.