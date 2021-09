El experto vulcanólogo del Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG), José Luis Barrera, descarta la posibilidad de que se vaya a producir un tsunami si la lava llega al mar porque el volumen de lava "no es excesivo", son erupciones estrombolianas, "pequeñas" que, "como mucho" pueden matar algún pez, pero no provocarán un tsunami. "No tiene volumen suficiente para crear una ola. No es una ladera que se rompe. Esto no es Indonesia", compara Barrera, que opina que apuntar a que vaya a producirse un tsunami es "sensacionalista" pero que probablemente no va a ocurrir.