Benidorm Fest desvela los votos de la final: Chanel obtuvo solo un 4% del público frente al 70% de Tanxugueiras

Radiotelevisión Española ha hecho público el desglose de los votos del jurado del Benidorm Fest y ha defendido su "profesionalidad" e "independencia", exigiendo "respeto" para sus integrantes. "Las normas eran claras, no hay dos realidades, no hay denuncias, no hay impugnaciones", señalado este miércoles la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre. "La música española ha sido, es y será la única candidata de RTVE", ha manifestado en una rueda de prensa, para abordar la polémica surgida en torno al Benidorm Fest, el certamen organizado para elegir al representante de España en Eurovisión 2022.