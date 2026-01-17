Bertín Osborne se ha visto obligado a aplazar su asistencia a las fiestas de Alcobendas por motivos de salud

El Ayuntamiento de la localidad madrileña de Alcobendas ha comunicado la noticia a través de un comunicado: "No podrá asistir"

AlcobendasSaltan las alarmas por el estado de salud de Bertín Osborne al haberse cancelado uno de sus compromisos profesionales. El presentador de televisión iba a ser el pregonero de las fiestas de la Virgen de la Paz desde el Ayuntamiento de Alcobendas. Sin embargo, desde el consistorio se ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que se informa del aplazamiento del cantante por motivos de salud.

El Ayuntamiento de Alcobendas ha anunciado que "por motivos de salud del cantante, Bertín Osborne no podrá acudir este domingo, pero nos acompañará el próximo jueves 22". De esta manera, "la celebración del pregón, prevista para este domingo, se aplaza al jueves 22 a las 18h".

Cuestión de salud

Por el momento, Bertín no ha querido pronunciarse y no ha hecho ninguna aclaración sobre el motivo que le ha llevado a aplazar, con dos días de antelación, su aparición en Alcobendas.

En definitiva, el pregón de Bertín Osborne en las fiestas de la Virgen de la Paz se aplazará al jueves 22 de enero por una cuestión de salud del artista, según ha informado el Ayuntamiento de Alcobendas en un comunicado.

Las fiestas de la Paz de Alcobendas sufren otro cambio

También se aplazará todo el programa festivo previsto inicialmente para este domingo, como la actuación de DJ Pulpo y el reparto de chocolate con churros. Será en la Plaza del Pueblo.

El día 23 de enero se realizará la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Paz, en la que está prevista la participación de una treintena de asociaciones, colegios, casas regionales, y otras entidades. En la fachada de la Iglesia de San Pedro se confeccionará un manto de flores con todas las ofrendas ciudadanas.

Uno de los actos religiosos más relevantes y que congrega a más ciudadanía, es la Solemne Procesión de la Virgen de la Paz, que se celebrará el sábado 24 de enero a partir de las 18.30 horas. La procesión saldrá desde la iglesia de San Pedro Apóstol y recorrerá todo el centro de la ciudad, con tres paradas para el desarrollo de los tradicionales motetes. Este año los protagonistas serán Rocío Alba, Hakuna Group Music y el Coro de la Hermandad.

Premio de la Paz

La Hermandad Nuestra Señora de la Paz entrega cada año un reconocimiento a la labor de una persona o entidad por sus valores, y este año será para la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, adELA.

Esta organización sin ánimo de lucro tiene como objetivos, desde su fundación en 1990, acompañar y ofrecer apoyo, orientación y recursos a los pacientes de ELA y sus familias en todo el territorio nacional.

La entidad cuenta como presidenta de honor a la reina Leticia, y son miembros fundadores de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA. La gala de entrega del Premio de la Paz a los Valores Humanos 2026 será el lunes 26 de enero.

Además hasta el próximo 2 de febrero el Centro de Arte Alcobendas acoge la exposición '76 años de programas y anuarios de las fiestas de la Virgen de la Paz', que reúne una amplia selección de siete décadas de publicaciones, incluida una sección de anuncios publicitarios del comercio local de la década de los 60.