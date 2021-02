Se trata de una segunda parte de su trabajo 'Cheek to Cheek' de 2014 y fue grabado entre 2018 y principios de 2020, cuando Bennett ofreció su último concierto, en el Count Basie Center for the Arts en Red Bank (Nueva Jersey, EEUU), antes de que llegara el coronavirus.

En el reportaje se detalla cómo Bennett reconecta con esos recuerdos en un ensayo interpretando éxitos como "Boulevard of Broken Dreams" (1950) o "Fly Me To The Moon" (1965), ante lo que su esposa asegura que cantar "ha salvado su vida muchas veces". "Echo de menos muchas cosas de él. Porque no es el antiguo Tony. Pero cuando canta, es el antiguo Tony", resalta.