Los demandantes apuntan al diseño de estas herramientas para crear adicción al mantener la atención continua

Un exingeniero de Meta declara en el juicio contra la tecnológica: “La seguridad era algo secundario”

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La batalla legal contra Meta, en California por un diseño predispuesto en Facebook e Instagram para crear adicción en los usuarios podría cambiar el consumo de contenidos en las redes sociales. La desaparición del 'scroll' infinito y el botón de 'me gusta' son dos de las demandas que exigen la alianza de 29 estados que acusan a la multinacional de no proteger a los niños y adolescentes.

En caso de que Meta pierda el juicio, el funcionamiento de las plataformas de redes sociales podría cambiar radicalmente y afectar a otras, que siguen el mismo patrón.

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El 'scroll' infinito, está diseñado para que el usuario consuma contenido de forma ininterrumpida desplazándose por la pantalla y manteniendo la atención durante horas, tal como hacen las notificaciones. Estas herramientas, en Facebook e Instagram, junto al botón de 'me gusta' para menores de 18 años, son algunos de los cambios que reclaman los demandantes, que también piden reforzar las herramientas para alertar sobre los riesgos de un uso continuo de estas redes.

El exingeniero Arturo Bejar, que trabajó para Meta hasta 2021 ha declarado como testigo este miércoles apuntando a la falta de interés de Mark Zuckerberg en la seguridad porque lo que importaba eran ganancias que obtenía por el consumo continuo de contenidos, a través del scroll infinito y las notificaciones.

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Meta se enfrenta a una sanción económica que podría dejar al borde de la bancarrota

El fiscal general de California, Rob Bonta, tras las declaraciones iniciales al inicio del proceso contra Meta aseguró que si “hablamos de su lema, de su cultura, por así decirlo, de actuar con rapidez y romper esquemas” lamentablemente, lo que se rompió aquí fue la salud mental de los niños”.

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Megan O’Neill, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia de California, expuso las alegaciones del estado según las cuales el modelo de negocio de Meta, basado en la publicidad, se fundamenta en la creación de funciones para engancharlos y maximizar el tiempo que pasan en sus plataformas y en la recopilación de datos de menores.

O’Neill, además, citó un documento interno de Meta titulado 'Los jóvenes son los mejores', en referencia a los esfuerzos de la empresa por atraer a usuarios de ese grupo de edad.

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El juicio tiene previsto una duración de al menos seis semanas y están citados a declarar altos ejecutivos de Meta, como Mark Zuckerberg, el director de Instagram, Adam Mosseri, y la directora global de seguridad de Meta, Antigone Davis.

Esta demanda, además de los cambios en su funcionamiento, incluye una reclamación económica mayor : los cuatro estados reclaman en conjunto hasta 1,4 billones de dólares en concepto de daños, lo que supone casi su valor en Bolsa.

Meta se enfrenta a miles de demandas por haber creado adicción y perjudicado la salud mental de sus usuarios más jóvenes y ya ha perdido dos casos, lo que la obliga a pagar casi mil millones de dólares en indemnizaciones.

Meta, YouTube, TikTok y Snap llegaron el pasado mes de marzo a un acuerdo para resolver la primera de una serie de demandas por adicción a las redes sociales presentadas por distritos escolares, antes del juicio previsto con un distrito de Kentucky. No se revelaron los términos de los acuerdos que evitaron que los gigantes tecnológicos se sentaran ante un tribunal.