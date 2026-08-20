La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recalca que los recursos de acogida serán "ampliados progresivamente"

Igualdad subraya que el reparto de las 500 niñas migrantes de Ceuta será "equitativo" entre comunidades autónomas y con un mecanismo "más ágil"

Compartir







CeutaMientras en Ceuta ya se ha procedido a través de un dispositivo específico al desalojo de miles de migrantes que se encontraban en la playa de El Trampolín para su posterior traslado voluntario a espacios para su alojamiento, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha asegurado que "en los próximos días" se producirán nuevas activaciones de estos "recursos temporales de acogida" en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes el 30 y 31 de julio.

"Tras la reunión con el presidente Vivas, el compromiso era 1.500 plazas de manera inminente y hoy les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando. Anunciamos cuatro dispositivos. Este es un dispositivo, el Margarita nuevo, en el que hemos estado trabajando de manera intensa todos estos días, pero estamos trabajando porque esto va a continuar. Y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios en Ceuta.

El desalojo de la playa de El Trampolín y la acogida de 1.800 migrantes

La afirmación, concretamente, la realiza después de que el Ministerio que dirige haya habilitado espacios para la acogida de 1.800 personas migrantes y se hayan iniciado los traslados. Las plazas están ubicadas en los espacios Loma Margarita y El Embolsamiento. Tendrán carácter temporal y serán "ampliadas progresivamente conformen finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos".

Por otra parte, y de igual modo, Saiz ha recalcado que los servicios municipales están procediendo ya a la limpieza de la playa de El Trampolín, donde ha detallado que algunas personas no podían ir caminando porque estaban heridas y han sido trasladadas con vehículos.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil reclama medidas de protección ante el contagio de una veintena de militares por sarna

"Lo importante es que estamos cumpliendo. Como dije, hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad", ha señalado, al mismo tiempo que ha avanzado que "próximamente, muy pronto", revelarán las siguientes plazas y los distintos recursos en los que están trabajando.