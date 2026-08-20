La Aemet advierte sobre las fuertes lluvias, granizo y las rachas de viento que dejan en alerta a varias comunidades
El desplome de las temperaturas en la Península dejará inestabilidad y tormentas también durante el fin de semana
La llegada de una DANA deja a muchos territorios del país con las alertas activadas ante las tormentas que pueden ir acompañadas de grandes bolas de granizo y fuertes rachas de viento. Además, la Aemet ha pedido precaución a la población advirtiendo de que algunas zonas podrían quedar inundadas.
En Valencia, Emergencias recomienda extremar las precauciones y el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha establecido el aviso nivel naranja por riesgo en el litoral e interior sur de Valencia y en el interior de Alicante, por lo que el llamamiento de prudencia se ha hecho extensivo a toda la población, ayuntamientos, agencias y organismos implicados en las emergencias para que extremen y adopten las medidas preventivas oportunas.
Cae un árbol a las vías del tren entre Alzira y Carcaixent, y retrasa la línea C2 de Cercanias en Valencia
Las autoridades están trabajando en la retirada de un árbol que ha sido arrastrado hasta las vías del tren entre Alzira y Carcaixent, provocando fuertes retrasos en la línea C2 de Cercanías en Valencia
El viento sacude a los árboles y balcones de las casas en La Alcudia en Valencia
Vecinos de La Alcudia, en Valencia, graban la terrorífica escena que deja el viento y la tormenta en el municipio, donde los árboles apenas resisten de ser arrancados y muchas personas intentan refugiarse en el interior de su vivienda esperando a que el temporal pase.
La CHE avisa de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en la Cuenca del Ebro por las lluvias
Como consecuencia de los avisos naranjas y amarillos establecidos por la Aemet por el pronóstico de lluvias intensas, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) recuerda la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en barrancos y cauces menores durante la tarde de la jornada de este jueves.
Las comunidades autónomas afectadas son Castilla y León (Burgos y Soria), La Rioja, Navarra, Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), Cataluña (Tarragona y Lleida) y Comunidad Valenciana (Castellón).
Las terrazas del paseo marítimo en Valencia salen volando: los servicios de emergencia atienden a los primeros afectados
Las imágenes y vídeos que siguen llegando a redes sociales aumenta la preocupación en sitios como Valencia. En el paseo marítimo, sombrillas, mesas y sillas han salido volando mientras una UVI Móvil intentaba abrirse paso para atender a los primeros afectados por las lluvias.
Protección Civil pide evitar los viajes por carretera o no atravesar tramos inundados
La Dirección General de Protección Civil pide precaución ante el riesgo de precipitaciones fuertes en la península y Baleares y extremar las medidas ante posibles inundaciones, como evitar viajes y en caso de necesidad circular por carreteras principales y autopistas o no atravesar tramos inundados.
Según un comunicado de Protección Civil, las lluvias y tormentas intensas que se prevén esta tarde en varias zonas de la península, de acuerdo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pueden provocar súbitas avenidas y ascensos del nivel de las aguas.
Tormenta eléctrica en La Ribera: las zonas afectadas y las mayores rachas de viento registradas en Valencia
La Asociación Valenciana de Meteorología ha publicado un vídeo donde aparecen los efectos de la tormenta eléctrica que sigue acechando en La Ribera y una lista de las zonas más afectadas por las fuertes rachas de viento que alcanzan hasta los 150 km/h.
Protección Civil mantiene la alerta por lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares y en Baleares
La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha señalado este jueves que mantiene la alerta por lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares y en Baleares en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que avanza tormentas y bajada de temperaturas en esas zonas hasta al menos el domingo, con la posibilidad de que la situación se extienda hasta el lunes en el noreste peninsular.
Por días, AEMET ha indicado que este jueves entrará un frente por el noroeste peninsular que dejará precipitaciones en el área cantábrica, si bien considera probable que también se produzcan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes. En el tercio suroriental peninsular estas tormentas podrán ser muy fuertes y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes, así como venir acompañadas de granizo que podrá ser de gran tamaño.
Las tormentas empiezan a descargar en Valencia con rachas de hasta 149 hm/h en Sumacàrcer y daños en La Ribera
Las fuertes tormentas de este jueves ya han comenzado en la Comunitat Valenciana con fuertes rachas de viento, de hasta 149 kilómetros por hora en la localidad valenciana de Sumacàrcer, y múltiples daños en diferentes puntos de La Ribera.
Según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en 'X', Alzira ha registrado 143 km/h; Corbera, 125; l'Alcúdia, 114; Benimuslem, 106; Carcaixent, 105; Gavarda, 105; Castelló, 103; Sueca, 103 y Cotes, 101.
Por su partes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunitat Valenciana ha explicado, también en redes sociales, que la tormenta del sur de Valencia está saliendo en estos momentos al mar por la zona de Cullera, El Perelló y El Saler. A su paso se han producido fenómenos muy violentos, como rachas de viento muy fuertes. En la Región de Murcia, advierte el organismo estatal, están surgiendo nuevos núcleos que afectarán en la próxima hora a la Comunitat Valenciana.
Emergencias recomienda extremar las precauciones ante un inminente episodio de intensas lluvias y tormentas
El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha establecido el aviso nivel naranja por riesgo importante de lluvias y tormentas en el litoral e interior sur de Valencia y en el interior de Alicante, por lo que el llamamiento de prudencia se ha hecho extensivo a toda la población, ayuntamientos, agencias y organismos implicados en las emergencias para que extremen y adopten las medidas preventivas oportunas.
Además, el CCE ha activado el aviso amarillo lluvias y tormentas en toda la provincia de Castellón, en el interior norte de Valencia y en el litoral norte de Alicante. Por fenómenos costeros, también se ha establecido la alerta amarilla en todo el litoral de la Comunitat Valenciana, informa la Generalitat en un comunicado.
Reventón térmico en Alzira: árboles arrancados, señales caídas y piedras volando
La tormenta descarga con fuerza en Alzira, Valencia, donde muchos árboles ya han sido arrancados por el viento, algunas señales se han venido abajo y los vecinos denuncian a través de redes sociales que incluso, las piedras salen disparadas, lo que hace extremar aún más la precaución.
La Aemet advierte sobre la llegada de tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento
La Aemet ha publicado en sus redes sociales un comunicado donde advierte de los efectos que puede tener la llegada de tormentas que podrían ir acompañadas de grandes bolas de hielo y fuertes rachas de viento en el norte y este peninsular.