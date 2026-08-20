Cae un árbol a las vías del tren entre Alzira y Carcaixent, y retrasa la línea C2 de Cercanias en Valencia

Claudia Barraso 20 AGO 2026 - 14:34h.

La Aemet advierte sobre las fuertes lluvias, granizo y las rachas de viento que dejan en alerta a varias comunidades

El desplome de las temperaturas en la Península dejará inestabilidad y tormentas también durante el fin de semana

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La llegada de una DANA deja a muchos territorios del país con las alertas activadas ante las tormentas que pueden ir acompañadas de grandes bolas de granizo y fuertes rachas de viento. Además, la Aemet ha pedido precaución a la población advirtiendo de que algunas zonas podrían quedar inundadas.

En Valencia, Emergencias recomienda extremar las precauciones y el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha establecido el aviso nivel naranja por riesgo en el litoral e interior sur de Valencia y en el interior de Alicante, por lo que el llamamiento de prudencia se ha hecho extensivo a toda la población, ayuntamientos, agencias y organismos implicados en las emergencias para que extremen y adopten las medidas preventivas oportunas.