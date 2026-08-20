Javier Villanueva Jorge Bergantiños 20 AGO 2026 - 21:35h.

La vacuna está en fase tres, el paso previo para solicitar la aprobación, que podría llegar el año que viene a Estados Unidos

Las farmacéuticas Moderna y MSD anuncian el éxito de la primera vacuna contra el melanoma y se disparan en Bolsa

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Este miércoles, las farmacéuticas Moderna y MSD anunciaron que su vacuna contra el melanoma, el cáncer de piel más peligroso, ha dado resultados exitosos en el ensayo en fase tres, el paso previo a la aprobación del fármaco. Se trata de una vacuna que se elabora de manera personalizada para cada paciente y que, una vez extirpado el tumor, evita que las células cancerosas reaparezcan.

La novedad de este tratamiento es mayúscula y por eso, la comunidad científica espera ansiosa más datos. Falta poner cifra exacta exacta a estos dos beneficios ya probados: "Disminuye el número de recaídas y prolonga el tiempo libre de enfermedades", explica Susana Puig, directora de IDIBAPS.

Menor mortalidad y mayor calidad de vida. La vacuna del melanoma, según los expertos, "realmente es muy prometedora porque lo que se está intentando es una inmunoterapia dirigida contra alteraciones específicas de los tumores", subraya Marisol Soengas, jefa del grupo Melanoma del CNIO.

Los siguientes pasos

Es decir, no es una vacuna preventiva, no sirve para tomar el sol de forma despreocupada, sin protección. Es un novedoso fármaco que se administra a pacientes oncológicos operados. La vacuna está en fase tres, el paso previo para solicitar la aprobación que podría llegar el año que viene a Estados Unidos y algo más tarde a Europa.

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"Tendrá unos costes que serán elevados y faltará ver cómo se puede escalar a un número superior de pacientes", señala Susana Puig. Esta vacuna utiliza la misma tecnología que las del COVID de ARN mensajero y ya se investiga su aplicación en otros tipos de cáncer más agresivos, como los de pulmón o páncreas. Al año, en España se diagnostican 8.000 nuevos casos de melanoma.