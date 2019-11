‘Clases de español’ para las máquinas de inteligencia artificial

La desaparición de tantas palabras se debe a que cuando un corrector ortográfico subraya una palabra en rojo, el usuario la elimina de su vocabulario y la máquina también. Por eso, con el proyecto ‘Lengua Española e Inteligencia Artificial’ pretenden evitar que se pierda el español dentro del ámbito de la inteligencia artificial . El acuerdo entre la RAE, la Asale y siete gigantes tecnológicas se firmará en el XVI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española , que se celebra estos días en Sevilla. También mejoraría las traducciones automáticas, porque hay momentos en los que la máquina no conjuga, lo que hace las traducciones totalmente ilegibles.

En definitiva, el objetivo principal es que las máquinas hablen un buen castellano ya que cada vez se utilizan más para labores cotidianas, porque si no, las generaciones venideras aprenderían a hablar como les enseñen las máquinas y no se entenderían entre ellas. Además, fragmentaría la unidad del español. Así, como afirma un académico de la RAE, quieren que seamos nosotros los que les enseñemos a ellas, y no al revés.