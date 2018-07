Dani Rovira se estrenará en Hollywood con una película de Disney junto a Dwayne Johnson

Con este proyecto el cómico malagueño se estrena en la gran sede de la industria cinematográfica. Según h adelantado Vanity Fair , Rovira tendrá como compañeros de rodaje a Emily Blunt (La chica del tren), la mexicana Verónica Falcón (Queen of the South, versión estadounidense de La reina del Sur) y Andy Nickman (Un funeral de muerte), entre otros. Pero no será el único español del equipo, ya que Quim Gutiérrez (Tres bodas de más, Primos) también se suma al elenco; sin olvidar a su director, el catalán Jaume Collet-Serra (Infierno azul, Sin identidad, Mindscape, El Pasajero...)