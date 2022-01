Gonzalo Hermida no actuará en directo en la final del Benidorm Fest tras volver a dar positivo en coronavirus

El cantante Gonzalo Hermida , que aspira a convertirse en representante de España en Eurovisión con su canción 'Quién lo diría' , ha vuelto a dar positivo en coronavirus el sábado, por lo que no actuará en directo en la final del Benidorm Fest que se celebra en el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm el sábado 29 de enero . No obstante, se emitirá su videoclip y seguirá optando a ganar la preselección de una de las ocho canciones.

El artista ha publicado por la mañana un mensaje en Twitter en el que explica el resultado de la prueba diagnóstica. "No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas increíbles de cantar y poner mi corazón en ese escenario. Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero", ha dicho el candidato a Eurovisión, que acompaña la publicación con una fotografía del test de antígenos que se ha realizado, en la que se puede ver el resultado positivo.