'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de Tronos', estrena tráiler

Los fans de Juego de Tronos , que son legión, tendrán una nueva cita ante la televisión cuando HBO estrene una nueva serie, que servirá de precuela de la ficción televisiva. 'House of the Dragons' narrará los sucesos acaecidos en Poniente 200 años antes de Juego de Tronos y la serie ya tiene su primer teaser-tráiler.

Ambientada 200 años antes de los eventos que vimos en 'Juego de Tronos' , 'House of the Dragon' narra la caída de la Casa Targaryen y los eventos que precedieron a la guerra civil entre ellos, también conocida como la "Danza de Dragones". La precuela está basada en el libro "Fire & Blood" de George R.R. Martin , que cuenta esta época dentro de la saga de fantasía 'Canción de Hielo y Fuego'.

El teaser, que apenas dura un minuto, está narrado por el principie Daemon Targaryen (interpretado por el actor Matt Smith) , pero no desvela demasiados detalles de la trama. En el vídeo se ve a varios miembros del reparto, como a Wil Johnson ('Waking The Dead') como el caballero Sir Vaemond Velaryon, John Macmillan como Sir Laenor Velaryon (el único hijo de Lord Corlys Velaryon) y Savannah Steyn como Lady Laena Velayron (la única hija de Corlys).

Emma D'Arcyinterpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey; Matt Smith ('The Crown') quien interpreta al príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys y heredero al trono; Rhys Ifans es 'la Mano del Rey' Otto Hightower; Olivia Cooke es Alicent Hightower; y Steve Toussaint es Lord Corlys Velaryon.



'House of the Dragon' tendrá 10 episodios y llegará en algún momento de 2022.