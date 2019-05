El cameo de un actor español en el último episodio de 'Juego de Tronos' que ha pasado desapercibido

El domingo 28 de abril se emitió el tercer capítulo de la última temporada de 'Juego de Tronos'. Los usuarios de las redes sociales y los seguidores de la ficción producida por la cadena HBO no han parado de comentar el último episodio donde el ejército de Invernalia se enfrenta a los caminantes blancos y a su ejército de muertos. Muchos fans no se esperaban el desenlace de 'The Long Night' y, otros muchos, querían que hubiese más muertes entre los personajes protagonistas.