El K-Pop de BTS y el poder latino de Karol G triunfan en los MTV EMA

Por su parte, el piloto Lewis Hamilton entregó el premio Mejor vídeo con mensaje positivo a H.E.R por 'I Can't Breathe'. La artista multi-platino de hip-hop Doja Cat se hizo con el premio a Mejor artista revelación y fue la encargada de abrir el show saliendo de un set de televisión para aparecer en un escenario de margaritas donde realizó una versión con tintes rock de su hit 'Say So'.