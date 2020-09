Maluma y Jennifer Lopez viven un romance en ‘Pa ti’ y ‘Lonely’, sus nuevos trabajados

Maluma, que no para estar en el candelero –una de sus canciones dedicada a su ex, relacionada ahora con Neymar, ha mostrado una vez más la autoestima del cantante, que no ve rivales ni en cracks mundiales del fútbol- sabe bien con quién rodearse. Y aunque sus letras sean muy criticadas por un sector feminista de la sociedad que las considera ofensivas y poco adecuadas, siempre encuentra las mejores estrellas para rodar, incluso si son tan feministas como Jennifer.