La familia de la joven de 20 años ha publicado una carta dirigida al pueblo valenciano, al que ella "ayudó a levantar" tras la DANA

Seis jóvenes perdieron la vida el pasado martes tras colapsar la pasarela de la senda que se encuentra en la playa de El Bocal, en Santander. Un trágico suceso que ha conmocionado a todo el país. Ahora se ha conocido que Elena Sirbu, la sexta víctima de la tragedia, fue voluntaria durante la DANA de Valencia de octubre de 2024.

La joven de 20 años, cuyo cuerpo sin vida se localizó el pasado jueves, ya permanecía desaparecida desde que se produjo el accidente el martes 3 de marzo. Sirbu era vecina de Guadalajara y estudiante en el CIFP La Granja de Heras, como el resto de compañeros que fallecieron tras el desplome del puente.

La familia de Elena ha pedido voz para que se le recuerde y no caiga en el olvido. Lo ha hecho en una carta abierta dirigida a los vecinos de Valencia y en la que hablan de Elena como “el ángel que os ayudó”.

“Vecinos, hace unos meses, cuando el barro os llegaba al cuello, lo perdisteis todo y los políticos miraban hacia otro lado, hubo personas que no dudaron en mancharse las manos por vosotros. Una de esas personas era mi prima Elena”, comienza Marian Sirbu. “Ella organizó ayuda, limpió vuestras calles, os abrazó cuando llorabais y os trajo esperanza cuando el Estado os abandonó. Ella dio todo por Valencia sin pedir nada a cambio. Era un ángel”, añade.

La joven condena que el “sistema negligente” que dejó a los valencianos solos en la DANA es el mismo que ha provocado la muerte de Elena. “Elena falleció este martes en Santander porque una pasarela pública de madera, podrida por la desidia y la falta de mantenimiento de las autoridades, colapsó bajo sus pies. Ella confió en la seguridad que el Estado debe garantizar, y el Estado la dejó caer al vacío”, denuncia.

“Nuestra familia está completamente destrozada, sin fuerzas para articular palabra. Por eso os rogamos que seáis nuestra voz. No dejéis que el nombre de Elena caiga en el olvido burocrático. No permitáis que los políticos escondan su muerte debajo de la alfombra”, exige.

"Que toda España sepa quién era y lo que ha hecho"

Por ello, familia de Elena Sirbu pide compartir el rostro de la joven para “que toda España sepa quién era y lo que ha hecho”. También para exigir memoria. “Pedid a vuestros alcaldes (de los pueblos de la DANA) que le dediquen una calle, un parque o un pequeño monumento. Que su nombre quede grabado para la eternidad en la tierra que ella ayudó a levantar”.

Finalmente piden que se exija justicia penal contra “los responsables de Obras Públicas que permitieron esta trampa mortal”. “Elena no os abandonó en vuestra peor pesadilla. Por favor, no la abandonéis en la nuestra”, concluye Marian.