Los niños de la 'casa de los horrores' de Oviedo siguen en tratamiento psicológico y no hay previsión de que "vayan a ser adoptados pronto"

La pareja que encerró a tres sus hijos en Oviedo será juzgada a puerta cerrada el 10 de marzo

Comienza el juicio contra los padres que mantuvieron encerrados durante cuatro años a sus tres hijos menores. La Fiscalía está pidiendo hasta 25 años de cárcel por los graves delitos de los que son acusados. El reportero Marcos Vaz informa de la última hora en el vídeo.

Los dos padres están acusados de delitos de violencia psíquica en el ámbito y tres delitos de detención ilegal de los tres menores con agravante de parentesco. La vista se celebrará este martes y se realizará a puerta cerrada debido a la gravedad y los perjuicios que podrían ocasionarles.

Los tres menores de edad siguen recibiendo tratamiento psicológico y también hay previsión de que puedan ser adoptados en un futuro no muy cercano. La verdadera realidad de la 'Casa de los Horrores' se conoció porque la puerta siempre permanecía cerrada y el domicilio como sin vida.

La historia de la 'casa de los horrores'

Entre 2021 y 2025 el matrimonio mantuvo a sus tres hijos menores encerrados. Los pequeños estuvieron cuatro años aislados, privados de poder aprender a leer y escribir. El matrimonio ingresó en prisión provisional tras ser detenidos en abril de 2025.

Ahora, apenas menos de un día de que de comienzo la primera vista, la Fiscalía pide 25 años de cárcel y que el juicio sea a puerta cerrada. Los mellizos, dos niños de ocho años y otro de 10, dormían en camas de bebé, rodeados de excrementos y sin tener contacto con otras personas y ni siquiera salir al patio de la casa.

Fue la denuncia de una vecina la que hizo saltar las alarmas. Cuando los agentes consiguieron entrar al domicilio, la cantidad de basura que encontraron impactó a los agentes. Además de los años de cárcel que piden para cada uno, solicitan una indemnización de 35.000 euros para los niños, quienes siguen custodiados por los servicios sociales.