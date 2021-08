Muere Ed Asner, el actor que dio vida a Lou Grant y la voz del señor Fredricksen en 'Up', a los 91 años

Desde la página de twitter del actor han confirmado la noticia: "Lamentamos decir que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la cabeza: buenas noches, papá. Te amamos."

Asner, conocido por su particular voz ronca, ganó cinco Globos de Oro y siete Premios Emmy. Con esa voz dio vida a personajes como Ben Parker, el tío de Peter Parker, en la serie 'The Spectacular Spider-Man', a Santa Claus en la película 'Elf' y al señor Fredricksen en 'Up'.