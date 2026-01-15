Álex Aragonés 15 ENE 2026 - 12:31h.

El avión procedente de Estambul con destino Barcelona se ha derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento

La presunta amenaza no afecta el funcionamiento del aeropuerto de Barcelona, que opera con total normalidad

BarcelonaUn avión de la compañía turca Turkish Airlines ha realizado este jueves un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a causa de "una amenaza de bomba" en el vuelo de Estambul con destino a la capital catalana.

Según ha explicado Aena, se han activado los protocolos y las Fuerzas de Seguridad están evaluando la situación, mientras que Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha puesto en alerta el Plan Aerocat para hacer seguimiento de la situación de riesgo en el vuelo aterrizado.

A las 10:00 horas se han activado los protocolos de emergencia ante la alerta de amenaza de bomba en el vuelo, que tenía previsto su aterrizaje en el aeropuerto de El Prat media hora más tarde. No obstante, el avión ha aterrizado sobre las 11:00 horas sin incidencias sin producirse afectaciones en el tráfico aéreo.

Derivan el avión a una zona de seguridad

El avión comercial, una vez ha tomado tierra en la capital catalana y tras seguir los protocolos ordinarios cuando se producen este tipo de incidencias, se ha derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento.

Para gestionar y realizar seguimiento de la situación, se ha activado la sala de crisis bajo la dirección de Aena, con la participación de los cuerpos policiales y servicios de emergencia.

El aeropuerto opera con total normalidad

En el caso de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional están trabajando conjuntamente con Aena en las instalaciones del aeropuerto, a pesar de que la presunta amenaza no afecta en ningún caso a su funcionamiento y está operando con total normalidad.

Asimismo, la policía catalana está desplegada para garantizar la seguridad de la instalación aeroportuaria y gestionar, en caso necesario, la comunicación con las familias de los viajeros que llegaron en este vuelo.

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han desplazado cinco dotaciones al aeropuerto en prevención y para apoyar en caso necesario.