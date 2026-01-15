Los investigadores buscan alguna pista de acoso que hubiera podido haber inducido al menor al suicidio

Investigan el suicidio de un niño de nueve años el día de Navidad en Valencia

La Policía Nacional busca respuestas a la muerte de un niño de nueve años, que al parecer se quitó la vida lanzándose desde un séptimo piso en la madrugada de Navidad en Sagunto, Valencia. Los investigadores están revisando los chats de Fortnite y Roblox, a los que jugaban online el menor fallecido, según ha adelantado en exclusiva Levante-EMV.

Los investigadores, tras la autorización judicial correspondiente, tratan de hallar pistas en el entorno digital del niño, por ello solicitaron el volcado de los datos de su teléfono móvil.

La Policía Nacional cree que en las conversaciones que mantuvo con otros jugadores con los que interactuaba puede haber hubo algún dato o pista sobre acoso o abuso que lo hubiera instigado al suicidio a un niño que al parecer no tenía ningún problema en sus estudios, ni en su entorno familiar.

Todas las preguntas de los investigadores sobre la muerte del niño de 9 años en Valencia

Todas son preguntas en este caso y por el momento, ni los agentes, ni los familiares encuentran explicación a la muerte del menor, que no dejó ningún mensaje de despedida sobre el mortal desenlace la pasada Nochebuena.

Tampoco expresaba malestar o señales visibles que hubieran podido alertar a sus padres sobre esta decisión de quitarse la vida, la principal hipótesis de la investigación.

El niño pasaba la Nochebuena con su padre en un piso en Sagunto que tenía alquilado con su nueva pareja y tenía previsto disfrutar la Nochevieja y Año Nuevo con su madre y hermana pequeña. De hecho, su madre se había despedido de él con unas palabras de cariño en las que le decía "pásalo bien y nos vemos el 28".

El Código Penal en su artículo 143.1 contempla el delito de inducción al suicidio con penas de hasta cuatro a ocho años de cárcel para cualquiera que pueda influir en otra persona con el objetivo de causarse la muerte.