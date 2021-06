Muere de cáncer la hija de la bloguera Kate Hudson de solo dos años

Finalmente ha sido Kate Hudson la encargada de contar el triste final a sus seguidores en redes. "Eliza Adalynn Moore. Mi dulce niña. No sé cómo vamos a seguir sin ti. Sé que te prometimos que seríamos valientes, como tú, pero estamos destrozados, aunque sabemos que ya no estás sufriendo, ni con dolor ni frustrado por lo que se había convertido la vida", ha escrito la influencer en redes.

"Pensé que, porque sabíamos que te estabas muriendo, tu muerte no se sentiría tan repentina, pero lo hizo. No estaba lista para mirar lo que vi", añade.

"Tengo que aceptar esta nueva realidad, pero no estoy lista para dejarte ir. No creo que nunca esté lista para seguir adelante. No sé a dónde fue tu alma cuando dejó tu cuerpecito. Quiero creer que estás en algún lugar con mi papá y mi hermana... y tu hermana... Todos los seres queridos que nunca conociste", sentencia la bloguera.