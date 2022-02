"Empecé tocando la guitarra en el servivio militar, en Cabrera, sobre las rocas. En Saint-Tropez coincidí con el Sinatra mallorquín, Toni Obrador, y me gané la vida un tiempo pasando el sombrero. También tuve un dúo con Leo, el que sería bajista de Beta Quartet, con quien hacíamos versiones del Dúo Dinámico, y cuando Leo se fue a Beta me pidieron si podía tocar el bajo", relató en 2019 a Diario de Mallorca.

Pero no todo fueron dulces momentos. Vicens también viviría episodios dramáticos: "Los músicos éramos bastante perseguidos por los grupos antidrogas. Un día me sacaron de Barbarela a punta de pistola porque les dijeron que habían encontrado un papel de fumar dentro de mi coche. Por un paquete que me metieron en el coche estuve en la cárcel. Me condenaron a tres años y cumplí unos ochos meses. También se aprenden cosas ahí dentro".