El ex de Naya Rivera muestra su dolor: “Nunca dejé de amarte”

"Estoy llorando mientras pienso en cómo a veces no decimos lo que sentimos sin pensar en qué quizás después no tengamos oportunidad", ha escrito Mowry en su cuenta de Instagram. El exnovio de Naya Rivera en la carta cuenta estar “devastado” con la noticia de su muerte, porque nunca la olvidó, nunca dejó de amarla y que esperaba algún día volver a abrazarla y retomar su historia.

“Mi dulce Naya, -la llama- decir que estoy devastado sería quedarse corto. Esto es una pesadilla. Cada día se hace más difícil. Sin embargo, me aferro a la esperanza de que te encuentren. Crecimos juntos. Nos convertimos en adultos juntos. Experimentamos muchos primeros momentos juntos”, escribió Tahj en su carta en la red social.

El joven actor desnuda sus sentimientos revelando que ella fue su primer amor desde todos los puntos de vista y que aunque a veces se rompieron el corazón y terminaron su noviazgo siempre encontraban la forma de repararse mutuamente y a pesar de que al final no pudieron seguir, él nunca dejó de amarla y siempre supo que al final volverían a estar juntos para pasar la eternidad uno al lado del otro.

“Tú fuiste mi primera experiencia con todo; amor, intimidad, corazón roto. Nos rompimos los corazones y luego los arreglamos juntos… más de una vez. Nunca dejaré de pensar en ti. Ninguna mujer ha alcanzado nunca lo que me diste o cómo me hiciste sentir. Nunca me ha gustado admitirlo pero nunca dejé de amarte. Una parte de mí siempre deseó el día en que Dios nos volviera a juntar para ser lo que soñamos que podríamos haber sido”, aseguró Mowry.