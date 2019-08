León de Oro de Honor para Pedro Almodóvar: "Un acto de justicia poética"

El cineasta español ha recordado su paso por el festival de Venecia -en dos ocasiones anteriores-- en las que no consiguió el León de Oro a mejor película . Así que Almodóvar ha bromeado que este León de Oro de Honor hace "justicia poética".

"Siento un poco que 31 años después me dan el León por una película que traje en el 88 --'Mujeres al borde de un ataque de nervios'--, con la que Sergio Leone, presidente entonces del jurado, me dijo y me insistió en lo mucho que le había gustado",