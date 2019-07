La Red llora la muerte de Arturo Fernández

SE NOS FUE EL GRAN ARTURO FERNANDEZ. QUÉ PENA!! SIEMPRE LE ENCANTÓ MI IMITACIÓN Y ME DECÍA: “CARLINES, NO ME HAGAS Q ME ROBAS LAS NOVIAS, QUE TE CANEO!!! “ UN GRANDE ! DEP pic.twitter.com/nh0eQe2EM1