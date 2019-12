Justin Timberlake pide perdón públicamente a su mujer por sus comprometidas fotos con Alisha Wainwright

Justin Timberlake ha dado un paso al frente. El actor ha querido emitir un comunicado para aclarar la polémica en la que se ha visto envuelto por unas fotografías que publicó el diario The Sun .

"Hace unas semanas viví un momento de confusión -pero dejadme ser claro- nada pasó entre mi compañera y yo. Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debería haber sabido actuar mejor. Lo lamento porque esto no es un ejemplo para mi hijo y le pido disculpas a él, a mi familia y a mi increíble esposa, por haberles hecho pasar una situación tan vergonzosa. Ahora me esfuerzo por ser un mejor marido y un mejor padre ", terminaba el comunicado Justin.

Por su parte, el representante de Alisha explicaba a People que no había habido nada entre ellos: "No hay validez para esta especulación. Actualmente están trabajando en un proyecto juntos. Los miembros del elenco y el equipo estaban todos juntos. Se puede malinterpretar, pero de verdad que no era nada de lo que se ha contado, estaban todos juntos y tienen gran complicidad, pero nada más".