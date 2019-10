Prolonga la vida de tu colchón: conoce los beneficios de utilizar protector de cama

Por todo ello, utilizar un protector es un gran aliado que puede aumentar la calidad de vida de nuestra cama. Mientras que una funda de colchón cubre de manera total la superficie y no deja traspirar ni es impermeable, los expertos recomiendan que se combine su uso con un protector de colchón.

Este protector es como una sábana bajera, pero tiene la función de proteger de los líquidos o fluidos que puedan caer, además de bacterias o ácaros que se acumulen. Se recomienda que s e utilice durante todas las épocas del año debido a su carácter impermeable y transpirable, no solo en una época estival.

Protectores impermeables: perfectos para los niños

Muchos niños todavía no son capaces de controlarse, y acaban haciéndose pis en la cama. Si no se cuenta con un protector impermeable, al final el colchón acabará dañado y su vida útil será mucho más reducida. Por eso, los expertos también recomiendan este tipo de productor, haciendo hincapié en que sea impermeable, en las camas de los más pequeños, para que la orina no sea un problema.