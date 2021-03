Un bombero se gasta 26.000 euros en tatuajes: le ayudan a controlar el dolor

A Andreas siempre le han fascinado los tatuajes. Se hizo el primero cuando tenía solo 18 años y aspira a tener todo el cuerpo cubierto con ellos. "Nunca paré y no me arrepiento de ninguno de ellos. Hoy es más una adicción, necesito hacerme más. Me encanta conseguir tinta. Es como los insectos que vuelan hacia la luz porque está en su naturaleza", explica al 'Daily Star'.