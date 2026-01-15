Tal y como ha trascendido, la hermana menor de la reina emérita ha perdido la vida en el Palacio de la Zarzuela

La reina Sofía cancela su agenda por el preocupante estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia

Dolorosísima noticia para la Casa Real. La princesa Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía, ha fallecido este jueves 15 de enero en Madrid a los 83 años, según han confirmado fuentes oficiales cercanas a Zarzuela.

Tal y como ha trascendido, la tía del rey Felipe ha perdido la vida en el Palacio de la Zarzuela, donde residía junto a su hermana en los últimos años, tras un agravamiento de su estado de salud que se había venido deteriorando desde hacía tiempo.

"Sus Majestades los Reyes y Su Majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid", se observa en el comunicado.

Fue este pasado 13 de enero cuando la emérita canceló su agenda debido al complicado estado de salud que atravesaba su hermana menor, una decisión que evidenció la gravedad del cuadro de salud de Irene y el fuerte vínculo entre ambas.

En los últimos años, la salud de Irene se había visto profundamente afectada por diversos problemas físicos y cognitivos que la alejaron poco a poco de la vida pública, dejándola en una situación muy frágil. Doña Irene, conocida como la tía 'Pecu', había luchado también contra un cáncer de mama en 2002.

La princesa fue vista por última vez en febrero de 2025, durante la boda de su sobrino, el príncipe Nicolás de Grecia. En esa ocasión, se le vio desplazarse en silla de ruedas, reflejo de las dificultades de movilidad que padecía.

Desde entonces, su presencia en actos oficiales se redujo abruptamente hasta desaparecer por completo, mientras su estado de salud continuaba deteriorándose.

Irene, que nació en 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, mientras su familia estaba exiliada durante la Segunda Guerra Mundial, fue la hija menor de los reyes Pablo I y Federica de Hannover y hermana de Constantino II de Grecia -que falleció el 10 de enero de 2023- y de la actual reina emérita Sofía.

El apoyo incondicional de la reina Sofía

Irene de Grecia ha sido una de las figuras más constantes en la vida de la reina emérita. Menor que Sofía por cuatro años, Irene ha sido su confidente y su apoyo más incondicional.

La princesa, quien nunca se casó y ha mantenido a lo largo de su vida un perfil discreto junto a Sofía, acompañándola tanto en sus compromisos como en su vida cotidiana. Irene ha compartido con Sofía su interés por el arte, la cultura y la música, y juntas han promovido causas medioambientales y humanitarias.

Ella siempre ha sido su principal compañera y siempre han sido inseparables. Juntas pasaron el luto por el fallecimiento de su padre, Pablo I de Grecia, hace ya 60 años, así como el de su hermano Constantino II, haciéndose más inseparables que nunca.

Cabe recordar que este pasado mes de diciembre ambas también se enfrentaron a la muerte de la prima y amiga íntima de Sofía, Tatiana Radziwill, cuyo funeral fue en París y al que la reina emérita asistió consciente de la fragilidad de Irene.

Ahora, la reina Sofía es la única hija con vida de los antiguos reyes de Grecia.