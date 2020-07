Recordar la distancia social con elegancia japonesa: El dueño de un restaurante en Tokio usa maniquíes

Te sientas a la mesa del Pig & The Lady , en Tokio y sabes que, entre los comensales hay maniquíes , con sus ropas y su tiesura inquietante. No te relajes cuando te quites la mascarilla, porque el coronavirus circula en el aire. Mejor recordarlo y estos muñecos a tu lado son mejor que cualquier discurso , como una señal de advertencia.

No es el único restaurante en Japón que ha adoptado esta manera de señalizar, de informar, de advertir. Le podrás llamar como quieras, pero no podrás ignorar su presencia, como la del virus. Hay algunos sentados a la mesa como tú, con o sin mascarilla, pero también están de pie, junto a la barra, en el pasillo, que esquiva el camarero. No sabemos si es una iniciativa efectiva, pero si es original y llama la atención. No creo que alguien pase de largo y no lo vea, porque llevan vestido de colorines y ocupan un espacio.