La sal que deshace la nieve puede afectar a los coches: qué hacer para evitar el daño en los vehículos

El temporal Filomena ha colapsado gran parte de España y ha dejado un manto blanco en distintas comunidades del centro y este de España en las que ha dejado a coches inmovilizados por la nieve , desperfectos en cubiertas o árboles caídos. La nieve acumulada en las últimas horas puede provocarnos algunos problemas si no se adoptan pequeñas medidas que pueden evitarnos situaciones embarazosas o incluso incidentes graves.

Sin embargo, hay que tener cautela y estudiar bien los métodos con los que se procederá a quitar la nieve acumulada de las acercas, calzadas y de los coches. Uno de los trucos que siempre se usa para acabar con el gran manto blanco de nieve que hay acumulada es la sal. Echando sal, la nieve se deshace y termina convirtiéndose en agua y, a su vez, provoca que no se formen heladas. No obstante, la sal no siempre es buena para nuestros vehículos.