La isla de 'El Juego del Calamar' existe: un fan de la serie ha dado con ella

La serie de televisión surcoreana 'El Juego del Calamar' se ha convertido en la producción más vista de Netflix en su historia, con más de 111 millones de espectadores en todo el mundo (superando ya a producciones de récord como ‘Los Bridgerton’ o ‘La Casa de Papel’). Y, más allá de la pequeña pantalla, ya es un fenómeno que ha llegado a la cultura popular.



No hay día que no surjan curiosidades protagonizadas por los seguidores de la serie o nuevas polémicas o preocupaciones de padres y profesores cuando los niños más pequeños imitan las escenas de 'El Juego del Calamar' en los colegios, una serie no recomendada para menores de 16 años. Hoy se ha hecho viral la ubicación de la isla donde se desarrolla la ficción. Una isla completamente real.