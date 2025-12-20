Alberto Rosa 20 DIC 2025 - 09:00h.

Una sencilla prueba puede delatar el estado de salud, ya que la fuerza muscular puede predecir la esperanza de vida

Cuidar la salud del corazón es fundamental para mantener el bienestar general y la calidad de vida. Este órgano, encargado de impulsar la sangre y el oxígeno a todo el cuerpo, trabaja sin descanso desde el nacimiento y su buen funcionamiento es esencial para mantener el equilibrio del organismo.

Con solo un cronómetro y una silla es suficiente para testear la salud del corazón. Es el conocido test de la silla, del que se ha hecho eco en redes el cardiólogo Aurelio Rojas. “Con solo una silla puedes descubrir si tu corazón es más joven o más viejo que tu edad real”, comienza diciendo el divulgador en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

El truco es sencillo y consiste, básicamente, en sentarse y levantarse durante 30 segundos sin usar las manos. “Si consigues 15 repeticiones o más, significa que tu fuerza y resistencia son las de un corazón más joven que tu edad real”, agrega.

"Si te cuesta o no llegas a 15 repeticiones no pasa nada. Simplemente, empieza a entrenar la fuerza de tus piernas hoy mismo, porque sabemos que de ellas depende la salud de tu corazón y tu futuro", aconseja el divulgador.

Y es que la salud del corazón depende en gran parte de la fuerza muscular. “Los estudios muestran que una menor fuerza de agarre aumenta hasta un 16% el riesgo de muerte por cualquier causa y que la potencia de las piernas es uno de los mejores indicadores de salud y longevidad”, asegura el cardiólogo.

El resultado de la prueba varía según la edad y el sexo de la persona. Tal y como recoge el portal ‘Osteo Mujer’, los hombres de entre 40-49 deben lograr unas 29 repeticiones del ejercicio en 30 segundos, mientras que las mujeres deben alcanzar las 25 (23-27). Aunque el doctor Rojas insiste en que alcanzar las 15 repeticiones indicará “que tienes una mejor fuerza, una mayor resistencia y una edad biológica en tu corazón más joven que tu edad real”. El especialista recomienda realizar entrenamientos de fuerzas dos o tres veces a la semana, enfocando los ejercicios en las piernas, como las sentadillas, zancadas o elevaciones de talón.