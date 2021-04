Sin embargo, no todos conocen la importancia de cambiar las sábanas cada cierto tiempo. Vicki Daniels , una ama de casa de Reino Unido, publicó en su cuenta de TikTok (danielsclan) el antes y el después del edredón favorito de su marido , y su contenido resultó viral en redes sociales en cuestión de horas.

La suciedad acumulada fue la culpable del cambio de tonalidad

No obstante, el primer lavado no fue suficiente, por lo que Vicki no desistió y empleó el mismo ritual de nuevo. Metió el edredón en la bañera, vació todos los productos de limpieza que tenía en casa y, finalmente, consiguió lo que parecía imposible. El edredón lucía un blanco impecable. El vídeo acumula ya más de medio millón de reacciones.