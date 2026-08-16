El camión en el que viajaba se ha despeñado por un barranco cerca de Atarés

Los trabajos de extinción del incendio de Riglos, Huesca, se centran en el flanco derecho: "Nos preocupa su evolución ahí"

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HuescaUn militar de la UME que participaba en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos ha muerto en un accidente de tráfico. Según informa 'Heraldo', el camión en el que viajaba, junto a otros tres ocupantes, se ha despeñado por un barranco cerca de Atarés. De momento, se desconoce el estado de salud de sus compañeros pero parece que habrían sufrido heridas de diferente gravedad.

Los trabajos de extinción del incendio de Riglos (Huesca) se están centrando actualmente en el flanco derecho, donde "preocupa su evolución ahí", debido a la previsión meteorológica de las próximas horas. Eso ha dicho el director del operativo Francho Aso, en declaraciones a medios desde el puesto de mando avanzado. Botaya y Atarés eran este 15 de agosto los puntos "más calientes". Los vecinos ya están desesperados.

Sánchez traslada su cariño a la familia del militar fallecido en el incendio de Huesca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido todo su "cariño y solidaridad" con la familia y compañeros del militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha fallecido al volcar un camión mientras trabajaba en la extinción del incendio de Peñas de Riglos (Huesca).

En la red social X, el jefe del Ejecutivo también ha deseado una rápida recuperación a los tres militares que han resultado heridos de diversa consideración.

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"Gracias a todos los hombres y mujeres de la UME y de los servicios de emergencia por vuestra entrega, compromiso y valentía. Estamos en constante deuda con vosotros", ha apostillado Pedro Sánchez.

También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha querido trasladar su "más sentido pésame" a la familia del militar de la UME fallecido cuando se dirigía a extinguir el incendio, y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. "Gracias a quienes trabajan para protegernos contra el fuego, y toda la solidaridad a los afectados", ha añadido.

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Tanto el Ministerio de Defensa como la Unidad Militar de Emergencias (UME) han transmitido también su pésame en redes sociales.

"Todos los componentes de la UME nos unimos al dolor de su familia y compañeros y deseamos una pronta recuperación a los heridos", ha señalado la Unidad.

Más de 16.000 hectáreas quemadas

Ya se han quemado más de 16.000 hectáreas. Aunque los efectivos han podido realizar sus tareas "adecuadamente" en "gran parte del perímetro", que muestra una "muy buena evolución". "En el flanco derecho es donde estamos centrando todos los esfuerzos", ha dicho Aso antes de añadir que la jornada dominical avanza hacia sus peores horas, con mayor calor, menos humedad y cambios del viento.

Por ello, ha asegurado que desde el operativo no descartan "ningún escenario" y que están poniendo "todos los medios disponibles" en las zonas que suscitan mayor preocupación.

Al respecto, se ha referido al "muy contundente" operativo desplegado, con mil efectivos de diferentes administraciones y más de 40 medios aéreos. Pero ha recordado que ya no depende de ellos, sino del tiempo y la orografía.

"Tenemos que hacer la parte humana, que es la que se está trabajando, y lo demás tenerlo bien preparado para todos los escenarios", ha resumido en una frase acerca de la situación actual.