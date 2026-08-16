Los estilismos han tenido un significado especial que ha estado relacionado con su historia de amor

La primera aparición pública de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras darse el 'sí, quiero': todos los detalles

Compartir







Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casaron el pasado 11 de agosto, coincidiendo con el décimo aniversario de su primer encuentro en una tienda Gucci de Madrid. La pareja confirmó la noticia con una imagen publicada en redes sociales donde aparecían sus manos con las alianzas, pero no dieron más detalles sobre la boda. Ahora, la revista 'Vogue' ha publicado las primeras imágenes del enlace, tomadas por el fotógrafo Juergen Teller. En la entrevista han contado algunos de los detalles sobre ese mágico día.

Los estilismos han tenido un significado especial, ya que ha estado relacionado con el comienzo de su historia de amor. Georgina trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci de Madrid cuando conoció a Cristiano en 2016. Por eso, ambos decidieron ir vestidos ese día con la mencionada firma.

PUEDE INTERESARTE La boda secreta de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: de la fecha clave en la que se han casado al lugar escogido

Los conjuntos de Georgina y Cristianos para la boda

Georgina llevó un conjunto compuesto por una falda de faille de seda blanca y zapatos de satén a juego, con el característico detalle de herradura plateada de la marca. Cristiano llevó un traje de algodón en tono beige claro hecho a medida, acompañado de mocasines también confeccionados para la ocasión. Y sus hijos llevaron conjuntos coordinados.

PUEDE INTERESARTE Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en una ceremonia íntima: todos los detalles

Georgina ha explicado que quería que la ropa siguiese la línea de la celebración y que no se convirtiese en una ceremonia de gala. "No quería que en un día tan sencillo para nosotros tuviéramos que ir vestidos de gala", asegura en la entrevista. La firma también puso el foco en el vínculo entre la pareja y Gucci: "Fue increíblemente especial vestir a Georgina y Cristiano para este momento, sabiendo que su historia de amor comenzó en una tienda Gucci de Madrid".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La modelo quiso que las fotografías de la boda fuesen especiales también y por eso escogieron al fotógrafo Juergen Teller: "Sus fotografías son arte. No quería el típico álbum familiar aburrido. Quería uno artístico que durara para siempre".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Dónde se celebró la ceremonia?

La boda se celebró en la casa de verano que la pareja tiene en Cascais, Portugal. La pareja se instaló allí en julio y optaron por darse el 'sí, quiero' en el salón de su vivienda y rodeados de sus hijos. La decisión estaba relacionada con el décimo aniversario de su primer encuentro y con el momento que atraviesan como familia.

"En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos", explicó Georgina. Pero ahora quería algo diferente: "Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa". La elección del lugar tenía además un significado relacionado con los recuerdos que querían dejar a sus hijos: "Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres".

Después de la ceremonia, la familia se trasladó hasta el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde recibieron una bendición privada. No hubo luna de miel porque Cristiano tenía que volver a Arabia Saudí para comenzar la nueva temporada con el Al-Nassr. Pero Georgina ha reconocido que la boda había sido como la había imaginado: "Íntima, llena de amor, y con nuestra familia en el papel protagonista. No pude contener las lágrimas".