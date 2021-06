Los documentos que aparecen en las imágenes señalan explícitamente que no es una factura, sino una lista de cargos por el coste total de la estancia del paciente. Los cargos realizados podrían haberse realizado antes de aplicar el seguro del paciente, que podría cubrir parte de los costes o el total. No obstante, la mayoría de planes de seguro en EEUU no cubrirían la factura completa, y muchos podrían dejar a los pacientes con miles de dólares de deuda.