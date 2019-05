La imagen de marca cada vez es más importante en un mundo globalizado. Tal vez la imagen que tenemos de nuestro país no es todo lo apasionada que debería. Cierto es que hay en ránkings en lo que España no está en primer lugar, pero hay otros en los que sí. Este test te puede sorprender porque a veces las etiquetas y los clichés sobre los países no se corresponden con la realidad.