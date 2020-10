Dentro de las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia, una de las más importantes ha sido sin duda la moratoria en el pago de hipotecas , una medida que no se ha visto prorrogada a partir de septiembre, como sí lo han sido las ayudas a autónomos o los ERTE por coronavirus. Sin embargo, su aplicación es clave teniendo en cuenta que el 'patrón' de nuestra economía sigue tocado de lleno a miles de familias y provocando el despido de miles de trabajadores, algunos en situación de ERTE . La falta de medios sigue provocando un aumento de los impagos, por lo que se hace necesario recurrir a otras herramientas de negociación con la banca. ¿Qué ocurre si no podemos aplicar la moratoria de la hipoteca? ¿Qué alternativas existen para negociar con nuestros banco?

Alternativas a la moratoria de la hipoteca: qué hacer si no nos la conceden

La moratoria de deuda hipotecaria relacionada con la adquisición de vivienda habitual vio la luz con el Real Decreto aprobado el pasado 17 de marzo de 2020. Supuso el aplazamiento en el pago de las cuotas de la hipoteca durante el tiempo en que se encontrara en vigor el Real Decreto, extendiéndose hasta el pasado 30 de septiembre. Además, durante este plazo no se devengaron intereses de ningún tipo.

Esta medida se aplicó a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encontrara en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el real decreto-ley (situación de desempleo, reducción de ingresos, no superar el IPREM dentro de la unidad familiar, carga de la hipoteca superior al 35 por ciento de los ingresos...) Con ella, el Gobierno trataba de ayudar a aquellos ciudadanos que vieron cómo sus ingresos se reducían con motivo del coronavirus, o bien se veían inmersos en un ERTE.

Ahora que la moratoria al pago de la hipoteca termina, las herramientas legales con las que cuenta el cliente para negociar con la banca son las habituales, al terminar el periodo de protección marcado por el Gobierno. Sin embargo, eso no significa que no podamos negociar con la entidad en búsqueda de alternativas. Lo normal será que la entidad no quiera ahogar aún más al deudor de buena fe que haya pagado sus cuotas religiosamente hasta la llegada de la pandemia y que, al contrario, tenga interés en mantener vigente el producto contratado.